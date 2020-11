Tøffe budsjettkutt i vente for Herøy kommune

Nyhende

Under såkalla «strategisamlingar» legg kommunedirektør Trond Arne Aglen i desse dagar fram sine kuttforslag for Herøy-politikarane. Med det Vestlandsnytt veit har det vore halde minst to slike samlingar dei siste vekene, begge utan at verken ålmenta eller pressa har hatt tilgang til møta. Den siste samlinga fann stad tysdag, i forkant av denne vekas formannskapsmøte.