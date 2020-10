Det vil vere betydelege beløp å spare, samtidig som ein får betre tenester for innbyggjarane.

Nyhende

Det utløyste sterke reaksjonar då Vestlandsnytt i februar skreiv at det går mot nedlegging av den felles kveldslegevaktstenesta (mellom klokka 15 og 22) for Herøy og Sande i Myrvåg. Allereie då kom Ulstein kommune med eit tilbod om at Herøy og Sande kan bli med på Ulstein og Hareid sitt legevaktsamarbeid i Ulsteinvik.