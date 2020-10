Nye smittetilfelle: Éin i Herøy og to i Sande

Nyhende

– Sande kommune har i kveld, onsdag, fått stadfesta to nye tilfelle av korona. Dei er nærkontaktar av smittetilfelle frå førre veke.

Det skriv kommunen på sine heimesider.

Dei som er smitta sat i karantene fram til testresultatet var klart, og sit no i isolasjon.

Ukjend smittekjelde

Sande kommune fekk også tysdag kveld melding om at to personar i Sande er smitta med korona. Dei to vart sette i isolasjon, og kommunehelsetenesta sette i gang smittesporing.

Sande kommune har identifisert 14 nærkontaktar etter dei to som vart smitta. Dei sit no i karantene og alle er testa.

– Smittekjelda er ukjend, heiter det på Sande kommune sine heimesider.

Eitt nytt tilfelle i Herøy

Ein utanlandske arbeidar, som er busett i Herøy, vart testa for covid-19 ved innreise til Vigra 26. oktober. Onsdag kveld kom resultatet som var positivt.

Det melder kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

– Personen er sett i isolasjon i eigen bustad. Vidare er tre personar i same bustad sett i karantene, heiter det i ei pressemelding på Herøy kommune sine heimesider.

Det er oppretta kontakt med utleigar av husvære.

– Så langt er situasjonen oversiktleg, seier kommuneoverlegen.

Ein minner om at det er særs viktig for vidare smitteutvikling at alle fyl retningslinjane for avstand og hygiene:

- Hald avstand.

- Vask hender.

- Ver heime om du er sjuk.