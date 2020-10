No startar influensavaksineringa

Nyhende

Det skriv Herøy kommune i ei pressemelding.

Avtal tid på førehand

I tillegg til vaksinering ved Myrvåg legesenter og Herøy legesenter, vert det vaksinering på helsestasjonen på Eggesbønes på utvalte datoar, og ein må ringe for timeavtale på førehand.

- Vi tilrår at alle i risikogrupper vaksinerer seg, seier Kari-Janne Ljones Kulø, leiande helsesjukepleiar.

Kvifor så viktig å vaksinere seg?

Influensavaksinen er berre effektiv mot infeksjon forårsaka av influensavirus, og vil ikkje beskytte mot Covid-19.

- Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorleg influensasjukdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, unngå at helsepersonell blir sjuke på grunn av influensa, og for å hindre at influensaepidemien ytterlegare forverrar situasjonen i helsetenesta, forklarar Ljones Kulø.

Kven er i risikogrupper?

1. Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko.

2. Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim.

3. Alle frå fylte 65 år.

4. Barn og vaksne med: