Klare for ny runde med Næringsteft

Nyhende

Næringsteft er ein konkurranse for gründerar i tidleg fase i regi av Sparebanken Møre. Gjennom kompetansereisa får deltakarane hjelp til å utvikle sin forretningsidé ved hjelp av fagfolk. Årets Næringsteft vil bli heildigitalt, men blir likevel lagt opp til at deltakarane skal få bli godt kjent med kvarandre. Med på laget har banken også NTNU, kunnskapsparkane og mentorar innan forretningsrådgjeving, marknadsføring, bank, finans, jus og design gjennom Converto, Kvale, Pir, Vest og Visma Digital Marketing.

– Vi håper at deltakarar som er motiverte og svoltne på å lykkast vil kunne få ein pangstart i forretningsutviklinga si ved å delta i Næringsteft, seier Hege Karete Hamre, banksjef for Næringsliv på Søre Sunnmøre i Sparebanken Møre, i ei pressemelding.

Ho informerer vidare om at mange trur at dette er ein konkurranse berre for robotprogrammerarar eller leverandørar til marin og maritim industri.

– Men vi har ein ambisjon om å løfte nyskapinga i alle deler av næringslivet, og programmet er tilrettelagt for alle typar idéar som kan bli til ei bedrift. Det einaste vi stiller krav om i starten er at bedrifta er i tidleg fase, og at idéen er nyskapande, altså at det ikkje eksisterer noko heilt likt frå før, held ho fram.

Fleire lokale gründerar har vore med og gjort det bra i konkurransen tidlegare år, mellom anna Agrilogg, Prodtex og Flowtru for å nemne nokre.