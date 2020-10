Nye el-ferjer vert spydspissar i unikt, virtuelt designverktøy

Nyhende

Gjennom ti år med forskings- og utviklingsarbeid, mellom anna i samarbeid med Sintef Ocean, har Havyard LAB no eit tretrinnsverktøy som er unikt i kommersiell samanheng. Dette vert no teke i bruk for at reiarane steg for steg kan spisse skipsdesign. Slik får dei eit skip som er nøye tilpassa jobben det skal gjere, i det farvatnet det skal operere, og samtidig kuttar energiforbruk, utslepp og driftskostnader.