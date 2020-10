Åtvarar om bruk av appen Houseparty

Nyhende

- Formålet med Houseparty er videochat med ein eller fleire i vennegjengen. Appen har også fokus på at fleire skal ha høve til å delta i ein videosamtale samstundes.

Det skriv Herøy kommune på sine heimesider.

I tillegg kan veners venner (som kanskje ikkje barnet ditt kjenner frå før) bli inviterte inn i samtalen. Det er lett å sjå når venner loggar på, og ein kan hoppe rett inn i samtalar med andre der videooverføring starter med ein gong. Dette kan ein unngå til ein viss grad ved å låse samtalen i innstillingar. Likevel kan alle som er med i samtalen sleppe inn nokon nye, sjølv om du har låst samtalen, heiter det om appen.

Kan bli kopla på når som helst

Du kan bli «henta inn» i ein videochat når som helst og kvar som helst dersom telefonen er på og appen open.

Du får popupvarslar om dei av venene dine som er pålogga.

- Erfaringa i Herøy er at ungane ikkje tør å slå på Ghostmode eller forlate appen fordi dei kan gå glipp av noko som skjer i gruppa. Dette er svært stressframkallande, og elevar fortel at dersom dei slår av, er dei «ute» av vennegjengen, heiter det i åtvaringa.

Appen har ein «teljar» på same måte som t.d. Snapchat, som tel kor lenge du har chatta med vennen dine og kategoriserer dei som «bestevenner». Om du ikkje snakkar med vennene dine minst annankvar dag, startar «teljaren» på nytt.

Pass på skjermopptak

Du kan spele inn videosnuttar og sende til ein venn som ikkje er online akkurat no. Denne får då eit pop up-varsel om at du har sendt ein video, og du kan sjå når videoen vert opna.

Alle som er med i ein videosamtale kan enkelt gjere skjermopptak av samtalen og dele dette i andre medium, utan at dei andre deltakarane får varsel om at der skjer eit opptak.

Opnar for mobbing og uthenging

Desse funksjonane opnar for mobbing og uthenging ved at ein kan verte «snikfilma» og delt.

Denne appen har aldersgrense 12+ i appstore og googleplay og merka med «Foreldreveiledning». Barnet får ikkje lage ein konto dersom dei oppgjer alder under 13 år. Vi opplever at denne appen er veldig populær blant elevar i barneskulen. Det vil seie at dei har fått tillating frå foreldre til å opprette konto