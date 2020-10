Vil at kommunen skal invitere til spleiselag for eit kjempeprosjekt på Mjølstadneset: – Mest framtidsretta

Herøy Høgre vil køyre i gang med full kaiutbygging i ei storsatsing på Mjølstadneset. For å få det til føreslår dei at næringslivet og kommunen no går saman i eit felles utbyggingsselskap for å realisere vekstpotensialet på området.