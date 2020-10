Dagfinn Høybråten i Herøy kyrkje: – Elias Berge og Biafra opna augene mine

Nyhende

– Elias Berge frå Herøy var ny sjef i Kirkens Nødhjelp. Då han starta luftbrua til Biafra var eg 11 år og vi hadde nettopp fått fjernsyn. Det Kirkens Nødhjelp gjorde, og som vart formidle til oss gjennom TV, gjorde enormt inntrykk. På sunnmørsk vis satsa Elias Berge på ein svært risikofylt hjelpeoperasjon for å begrense ein svoltkatastrofe i det indre av Afrika. Det vart eit gjennombrot for Kirkens Nødhjelp. Organisasjonen vart eit begrep blant folk flest, og Kirkens Nødhjelp har i dei over 50 åra som har gått heile tida hatt stor tillit.

Røykelov med politibeskyttelse

Men Alette Teige, som leia samtalen, ville aller først vite korleis han som helseminister kunne komme på noko så uhøyrt som å foreslå ein røykelov. Høybråten vedgjekk at han var usikker på resultatet, men at røykeproblemet var så stort at han måtte prøve.

– Reaksjonane var kraftige, skjellsorda hagla i mediene, eg fekk tilnamnet Osama Bin Høybråten og eg og familien hadde i ein periode 24 timars politibeskyttelse. Så viste det seg at målsetjinga mi heldt om å halvere ungdomsrøykinga på fem år. Då vart det færre telefonar frå enkelte avisredaksjonar!

Alette fekk kyrkjelyden med på ein rungande applaus for det Høybråten gjorde for folkehelsa då han fekk vedteke røykeloven!

Innsats for dei fattige

Dagfinn Høybråten har hatt svært mange sentrale posisjonar både i Norge og utanlands. Alette ville vite kvifor han til slutt valde å bli generalsekretær i ein naudhjelpsorganisasjon.

– Eg ønskte å gjere noko for dei fattige i verda. Eg har erfart og lært mykje i dei jobbane og posisjonane eg har hatt. Eg håpar eg kan få nytte av det når eg nå skal gjere ein innsats for rettferd og godt forvaltarskap.

Høybråten understreka at det er ei sentral oppgåve for kyrkja å ta vare på jorda. Evangelisering og forvaltaransvar må ikkje setjast opp mot kvarandre. Å samarbeide med den verdsvide kyrkja for å avhjelpe naud også for annleis truande opplevde han som svært gjevande.

– Under førre TV-aksjon registrerte eg at herøyværingane ga vesentleg meir pr innbyggjar enn det ålesundarane greidde. Det viser at folk i Herøy tek ansvar når dei blir utfordra til å hjelpe. Innsamla midlar er svært viktige for alle hjelpeorganisasjonar, også fordi dei utløyser større løyvingar frå myndigheitene. Eg utfordrar gjerne herøyværingane til å vidareføre denne tradisjonen!

Gudstru er ingen frakk!

Dagfinn Høybråten har aldri lagt skjul på si kristentru, og han talte varmt for å ta med gudsdimensjonen også i kvardagen.

– Gudstrua mi er ingen frakk som eg har på til helgebruk og som eg hengjer av når kvardagen kjem! På søndagsskulen lærte eg at Jesus bur i hjartet mitt. Denne enkle forestillingen vil eg gjerne tvihalde på. Ikkje minst erfarer eg at bøn er eit privilegium som er tilgjengeleg over alt, uansett situasjon.

Leikong blandakor bidrog med nydeleg korsong under leiing av Kjetil Eiksund, og dei lova å komme tilbake med stor konsert innunder jul. Frammøtet til kveldsmessa var godt, og på kyrkjetorget vart det servert jubileumskake i høve 10-årsjubileet for kveldsmessene.