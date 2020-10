Nyhende

Det skriv selskapet i ei pressemelding på tysdag. Administrerande direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, grunngir det med at koronapandemien og reiserestriksjonar gjer at det er behov for færre skip på kystruta mellom Kirkenes og Bergen frå januar 2021. Slik han ser det, er det ikkje behov for erstatningsskip for Havila Kystruten. Han har derfor anbodet Samferdselsdepartementet om aksept for å ikkje bruke erstatningsfartøy.