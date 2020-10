Haugeseminaret i Fosnavåg:

- Må skilje mellom ubehagelege og lovstridige ytringar

Bakgrunnen for årets tema, ytringsfridom, vart forklart ved at Hans Nielsen Hauge var ein person som i si samtid fleire gonger måtte i fengsel for å ha ytra trua og meiningane sine offentleg, ved å invitere til forsamlingar og forkynne, utan at soknepresten hadde gitt løyve til det.