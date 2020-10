Klart for 10-årsjubileum for eit tilbod som har auka deltakinga i kyrkja

Nyhende

For ti år sidan møttest fire trufaste kyrkjegjengarar i Herøy, Ole Arild Bø, Gunnar Sævik, Alette Teige og Norunn Stendal Aksnes. Firkløveren kom i prat om gudsteneste-tilbodet lokalt og i kyrkja elles. For dei var det ønskjeleg å etablere fleire arenaer der kristne lokalt kunne engasjere seg, og etter litt drodling seg i mellom bestemte gjengen seg for å bringe fram ei utfordring til soknerådet.