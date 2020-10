Dei første i fylket med fulldigital heimeoppfylging

Nyhende

Atmosfæren er fredeleg under det høge taket i familien Nykrem Vaagen si daglegstove i Gursken. Vesle Aksel (1 md.) søv i mamma Lisbeth Nykrem sine armar, i ein stol att med eit vindauge med ei like fredeleg utsikt. I ein sofa nokre få meter unna sit storebrørne Markus (6) og Henrik (4) og slappar av saman med pappa Anders Vaagen. Lyden frå TV-en framfor dei er så låg at vi ikkje legg merke til han. Men hadde han vore høgare, hadde det ikkje forstyrra det vesle nurket.