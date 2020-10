Gunvor Ulstein går av etter 22 år

Nyhende

- At eg går av som konsernsjef, betyr ikkje at eg vil ha mindre engasjement for Ulstein. Som styreleiar i Ulsmo (Ulstein Group sin majoritetseigar) og styremedlem i fleire Ulstein-selskap, vil eg framleis jobbe hardt for at konsernet skal utvikle seg og ha ei levedyktig framtid, seier Gunvor Ulstein i ei pressemelding frå Ulstein Group tysdag.

Gunvor har gjennom denne perioden leia konsernet gjennom mange opp- og nedturar, heiter det i pressemeldinga.

Gunvor Ulstein forklarar at når ho no går ut av den operative rolla, vil ho i kraft av rolla som styreleiar i Ulsmo, konsentrere seg om dei meir langsiktige og strategiske moglegheitene for konsernet og næringa.

- For at verksemda skal fortsette å vere ein attraktiv arbeidsstad er det viktig å sleppe til nye krefter, sjølv om det medfører endring i eiga rolle. Eg vil sjølvsagt vere tilgjengeleg for den nye konsernsjefen. Ut over dette har eg ikkje lagt nokon planar, seier ho.

Styreleiar i Ulstein Group, Tore Ulstein, takkar den avtroppande konsernsjefen for hennar store engasjement og årelange innsats.

- Gunvor er kjend som ein kunnskapsrik og handlekraftig konsernsjef, og som styreleiar vil eg takke Gunvor for hennar store engasjement og årelange innsats både i Ulstein og utanfor. Eg ser fram til vårt vidare samarbeid om utvikling av Ulstein, seier han.

Finansdirektøren tek over





Både avtroppande konsernsjef Gunvor Ulstein og styreleiar Tore Ulstein er svært glade for at Cathrine Kristiseter Marti har tatt på seg jobben som Ulstein sin arvtakar.