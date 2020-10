Bjarne Kvalsvik forundra over at ein vil droppe massetaket på Teigeneset:

– Dette er sjansen vi får til å sikre ny vegløysing

Bjarne Kvalsvik avviser at det er full semje om å flytte massetaket frå Teigeneset til Verpingsneset. Han fryktar nemleg at ei slik løysing vil sette ein stoppar for planane om betre vegløysing på Teige og utover mot Kvalsvika.