Skremmande passivt statsbudsjett

Nyhende

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 inneheld nokre få lyspunkt. Men sett med lokale auge er det eit passivt budsjett som ikkje tek høgde for den til dels dramatiske situasjonen maritim sektor er inne i.

Det kan nemleg sjå ut som om regjeringa faktisk ikkje har teke fullt innover seg kva slags situasjon verftsnæringa og marine verksemder er i. I verste fall kan store motorar i desse næringar bryte heilt saman, noko som får store ringverknader for ein heil landsdel.

Det er heller ikkje slik at vanskane til næringa utelukkande er sjølvpåførte, som enkelte kommentatorar har antyda. Vi hadde frå før ei rekkje faktorar som gav mørke skyer for næringa. Og så kom koronaen, som mellom anna har ført til full stopp for cruise- og reiselivsnæringa. Vi snakkar om force majeure, rett og slett; ekstraordinære hendingar utanfor partane sin kontroll.

Arnfinn Ingjerd, leiar i Maritimt Forum Nordvest, meiner statsbudsjettet forsterkar krisa i maritim næring. Dessutan er det forslag om å redusere nettolønsordninga med 7,5 prosent, noko som vil gjere situasjonen vanskelegare for offshorereiarlaga.

Elles, sett i maritim næring sine auge, må det vere eit lite pluss med vidareføring av grøn flåtefornying for nærskipsfart, meir pengar til lågutslepps ferjer og snøggbåtar, samt ein reduksjon i formuesskatten. Dessutan blir garantiordningar gjennom GIEK vidareførte, mellom anna. Men alt i alt; her er ein jobb å gjere for opposisjonen, inkludert Frp!

Når det gjeld Stad skipstunnel er det også eit rettkome håp om at fleirtalet på Stortinget kan pynte på budsjettet for 2021. Det må vere slutt på at alle parti i opposisjon skal kjempe for skipstunnelen, for så å snu straks dei er i regjering. No har uansett Frp, som støtteparti for regjeringa, eit utmerka høve til å presse fram eit historisk, positivt vedtak for Stad skipstunnel.