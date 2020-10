Rådhusnaboar har klaga på tilkomsten til nytt parkeringshus - dette er Fylkesmannen sitt svar

Nyhende

Fylkesmannen skriv at som grunnlag for klagen er det hevda at trafikksituasjonen i gata vil bli vesentleg forverra. Dette fordi omsøkte løysing der gata vert tatt i bruk til innkøyring til parkeringshuset vil opne for gjennomkøyring. Eigedomane som ligg i gata vil få ein forverra situasjon ved utkøyring frå parkeringsareala og det vil bli farleg for born som syklar/spring ut i gata.