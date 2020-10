Vil ha fast nattferje i Larsnes-sambandet

Nyhende

Saman med representantar frå næringslivet i regionen har dei sju kommunane på Søre Sunnmøre vurdert dei føreslegne endringane i rutetilbodet for ferje og hurtigbåt. I denne prosessen har dei ulike kommunane peika på kva som er viktigast for si kommune, og til slutt har ein kome fram til ein fellesuttale som vart sendt over til fylkeskommunen tysdag.