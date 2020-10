Vil flytte massetak på Nerlandsøy

Nyhende

Spørsmålet om lokalisering av massetak på Nerlandsøy vil bli framlagt til ny politisk behandling. Det skjer etter at kommunen og fylkeskommunen har møttest og blitt samde om å avslutte planarbeidet for Teigeneset og starte på nytt med Verpingsneset som uttakslokalitet. I ein konklusjon frå møtet heiter det at kommunen sjølv skal bestemme korleis tilføringsvegen skal plasserast, men desse kostnadene må truleg kommunen sjølv stå for. Som kjent har grunneigarane i området gått sterkt imot tilføringsveg i Teigestranda og vil i staden ha utbetring av dagens fylkesveg rundt Teigeneset.