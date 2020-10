Maritim næring er skuffa over forslaget til statsbudsjett

Nyhende

For maritim næring var det spesielt knytt spenning til vidareføring av grunnleggjande maritime rammevilkår, og oppfølging av tilskotsordninga for grøn flåtefornying. Fleire aktørar vart skuffa då dei såg budsjettframlegget der det kom fram at regjeringa foreslår å sette eit tak i nettolønnsordninga, samstundes som ein fjernar tilskotet for fraktefart utanriks.