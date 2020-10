Temabasert undervisning på Moltu: – Ser ut til å motivere elevane endå meir

Nyhende

Etter revideringa i læreplanverket, den såkalla Fagfornyinga, er det bestemt at den norske grunnskulen skal ha større fokus på djupnelæring. I det ligg det mellom anna at skulen skal jobbe meir tverrfagleg og temabasert i si undervisning. Når elevar jobbar på tvers av fag, får dei ei større forståing av det dei lærar, anten det er om kroppen eller berekraftig utvikling. Fokuset ligg no på det å kunne sjå samanhengar, og å kunne overføre forståing og innsikt i og mellom fag. Kort forklart seier Fagfornyinga at det ikkje nødvendigvis er så viktig i KVA fag det skjer, men AT det skjer.