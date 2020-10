Ny aksjon mot vindkraft med vardebrenning på Runde torsdag

Nyhende

(I tysdagens avis stod det at det skulle vere folkeaksjon på onsdag. Det stemmer ikkje. Torsdag er den korrekte dagen)

– Vi aksjonerer med vardebrenninga som ein del av ein nasjonal motstand mot galskapen. Denne gongen møtast vi på Rundavarden, seier leiar Kaja Runde i den lokale aksjonsgruppa «Runde mot Havsul 1».

Gruppa kjempar mot vindkraftanlegga generelt, og mot Havsul-anlegget utanfor Harøya spesielt.

NVE avviser alle klager på Havsul-utsetting fiskebat.no: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, avviser alle klagene som er komne i samband med at utbyggar vil ha utsett frist for å starte utbygginga av det omstride vindkraftprosjektet Havsul 1.

Kringsett av fiendar ...

– Vi har retta vår argumentasjon særskilt mot Havsul-planane som vil øydelegge matfatet til sjøfuglen. Men vi er kringsette av fiendar, om vi skal setje det litt på spissen, og vår kampvilje støttar også motstanden mot dei planlagde vindkraftverka på Haramsøya og Stadlandet, seier Kaja Runde.

Vil finansiere Havsul 1-rettssak gjennom spleiselag Motvind Nordvest og «Runde mot Havsul 1» inviterer no folk til ein spleiseaksjon for å legge til rette for ein rettsleg prosess mot utbygginga av vindkraftanlegget Havsul 1.

Ho meiner det langt ifrå er noko overrasking av NVE ikkje tek noko sjølvkritikk. Men no kjem saka snart på statsråd Tina Bru sitt bord.

– Vi har tru på å vinne fram, ikkje minst etter at norske og utanlandske fiskeriorganisasonar no engasjerer seg sterkt for å hindre at Havsul 1 vert realisert, seier Kaja Runde til Vestlandsnytt.

Aksjonen på Runde torsdag er ein av mange som har blitt arrangerte i regi av «Nei til Havsul 1» i den seinare tid.

Laurdag samla det seg ei stor folkemengd på Rundebranden for å uttrykke sin motstand mot eit omstridt vindkraftanlegg: – Skal eg nokon gong leggje meg i lenkjer, må det bli her Det sa fylkespolitikar Ingrid Opedal (SV) på Rundebranden då ho, stortingspolitikar Sylvi Listhaug (Frp) og fleire kritiske røyster laurdag tala mot etableringa av havvind-parken Havsul 1.

– Denne gongen startar vi klokka 18, med eit håp om at det ikkje skal bli for mørkt til då vi skal gå ned att. Det blir appellar, song, opplesing av dikt og generelt samhald. Vi håpar mange vil ta turen denne gongen også, avsluttar Runde.

Til Rundavarden er det greiast å gå frå Runde-sida. Ein kan parkere ikkje så langt frå der fyllinga kjem i land. Så kan ein fylgje folkestraumen til fjells.