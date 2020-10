Astorplast og Fosnot ser fleire positive gevinstar om kommunen går for deira ønskte kai:

– Vil sikre vekst og nye arbeidsplassar

For Fosnot er nytt kaiareal ein grunnleggande føresetnad for å realisere utbyggingsplanane på Mjølstaneset. Astorplast må ikkje ha nytt kaiareal, men ser så store fordelar med den nye kaia at dei er villige til å spytte pengar inn i prosjektet.