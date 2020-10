Nyhende

Statens vegvesen frårår Herøy kommune å dispensere frå plankravet for oppretting av tre nye bustadtomter og utvida bruk av avkøyrsel for Gjerderåsa på Hjelmeset. Vegvesenet meiner området bør få høgare utnytting, og tilrår regulering som også kan legge til rette for nødvendige trafikksikringstiltak både for køyretøy og mjuke trafikantar.