Nyhende

– Samla avkastning/kostnadar per 31.08. er nær kr null pga. verdireduksjonen på aksjar. Vi har budsjettert med ei avkastning i heile 2020 på nær 6,1 mill. kr, slik at det skal ein stor verdiauke i aksjeporteføljen vår resten av året om resultatet her skal bli nær det budsjetterte, heiter det i ei sak som var oppe i formannskapet tysdag.