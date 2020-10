Viktige Ungdata- undersøkingar

Nyhende

Sist veke fekk kommunestyret i Herøy presentert funna i den siste Ungdata-undersøkinga. Slike undersøkingar er ein bra målestokk på korleis det står til med ungdomen. Det er svært gledeleg å registrere at dei fleste av herøyungdomen seier livet er bra. Då trivst dei, rett og slett. Bra er det også at kommunen etter ein del negative funn i 2017-rapporten bretta opp ermane og tok tak. Eitt av lyspunkta er i fylgje ungdomen at mobbinga har gått ned.

Mykje er positivt i Ungdata-rapporten, men enkelte ting bekymrar politikarane: Berre 56 % av jentene på 10. trinn er nøgde med lokalmiljøet Ungdata-undersøkinga for 2020 viser at dei fleste ungdomane i Herøy er godt fornøgde med livet sitt. Likevel er det ikkje alle resultata som er heilt som ein skulle ønske, noko kommunestyret uttrykte si bekymring for.

Ungdata kan ikkje reknast som 100 prosent nøyaktige målingar, men dei gir ein god peikpinn på korleis det står til. Og så er det, nær sagt naturleg nok, også ein del negative funn også mellom ungdomen i Herøy. Ni prosent kjenner på einsemd, og det er sjølvsagt alvorleg. Tankevekkande er det også at kvar niande ungdom ikkje kan delta på aktivitetar dei ynskjer, fordi familien ikkje har råd. Ein trend som kan vere forsterka av vanskane i næringslivet og stigande arbeidsløyse.

Verd å merke seg er det elles at kvar fjerde ungdom slit med søvnen, og ni prosent har brukt hasj. Det er visstnok ein etablert kjennskap mellom ungdomen i Herøy om kvar ein kan få kjøpt hasj og marihuana. Det seier lokalpolitikar Carl-Henrik Moltumyr, som kjenner godt ungdomen i Herøy.

Målet med slike undersøkingar er sjølvsagt at tala må brukast til noko, at kursen må endrast på dei områda det trengst. Ein kan ikkje lene seg tilbake og berre konstatere. I Sande kommune var det i fjor ei Ungdata-undersøking som synte urovekkjande tendensar på fleire felt. Ungdomsrådet gjekk ut og kravde handling. Politikarane og administrasjonen lova at no skal det skje saker og ting som skaper betre trivsel mellom ungdomen. Frå denne kanten vert sandssokningane utfordra til å fortelje omverda kva grep som er gjorde.

Og – skulle ikkje det tilsettast ungdomsarbeidar?