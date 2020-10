Fokus på TV-aksjonen

Nyhende

– Det har vore litt diskusjon i enkelte kommunar om årets innsamling. WWF er ikkje like spiseleg i alle kommunar, men eg trur at sjølv om vi kan vere ueinige på enkelte felt, så trur eg det er viktig at vi i Herøy signaliserer at vi støttar opp. Pengane går mellom anna til ein del prosjekt i Asia, der dette med plast i havet er eit stort problem, innleia ordførar Bjørn Prytz (Ap).