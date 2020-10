– Trim for ei god sak!

Nyhende

– Som ordførar er det sjølvsagt at eg slår eit slag for denne viktige saka. I tillegg er eg også mellom dei etterlatne, då kona mi vart råka av brystkreft, seier Prytz.

Han vart enkemann etter at kona Solfrid døydde sommaren 2017 – av kreft.

Eit etter kvart sikkert haustteikn er Rosa Sløyfe-aksjonen som vert arrangert i oktober. På grunn av koronasituasjonen vert det i år ei litt anna utgåve enn tidlegare.

– Det vert lagt opp til såkalla rosaløp, i tillegg til at det igjen vert høve til å kjøpe sløyfer for å støtte Brystkreftforeningen sitt arbeid, seier Liv Hogrenning og Marit Elin Falkanger som representerer den regionale foreininga på Søre.

Marit Elin er sjølv ein av mange som er råka av kreft, og som faktisk er under behandling for tida.

– Eg kjenner til at mange lokalt, i organisasjonen til Herøy kommune, er ekstra motiverte på å vere med på aksjonen i år fordi dei kjenner Marit Elin og ynskjer å støtte saka, seier kreftkoordinator Mona Zahl Longva i Herøy kommune.

Denne kommunen er ein av få i regionen som har heil stilling som kreftkoordinator, og som jobbar på heiltid for å legge forholda best mogleg til rette for dei som vert råka av kreft.

Mange blir framleis råka av brystkreft, som er den mest vanlege kreftforma for kvinner. Heldigvis overlever ni av ti som får slik kreft, men det gjenstår framleis mykje forsking. Dessutan trengst det pengar til persontilpassa behandling.

Rosa Sløyfe-løpet vert gjennomført også i år, men i år varer «opningstida» ei heil veke, frå søndag 4. oktober til søndag 11. oktober.

– Vi har laga til ei Rosa-Sløyfe-rute på turstien over Tverrfjellet her i Fosnavåg, og håpar på stor deltaking. Her oppmodar vi både privatfolk og bedrifter til å melde seg på. Det kostar 300 kroner, og ein registrerer seg på nett, forklarar damene frå Brystkreftforeningen.

– Vi i kommunen vert med. Eg stiller også. All ære til alle frivillige som stiller opp til felles beste for fellesskapet. Utan dei hadde vi vore eit langt fattigare samfunn, seier ordføraren.

«Åleine, men saman» er mottoet til årets Rosa Sløyfe-løp, og dei frivillige damene. Dei strekar under at vi i år går eller spring kvar for oss, men saman mot brystkreft.