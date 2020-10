Nyhende

Hendinga engasjerte fleire tilskodarar ved vegen og på kaia til Gursken-bedrifta. Det var ikkje akkurat vanskeleg å sjå at noko var på gong. Ulsteingruppen si tungløft-avdeling hadde nemleg taua inn ei gigantkran, med ein løftekapasitet på 600 tonn, for å ta seg av sjølve sjøsettinga. Då Vestlandsnytt kom til staden, fekk vi vere vitne til siste innspurten før båten fekk vatn under skroga. Vêret spelte på lag, og den store krana hadde ikkje noko problem med å fullføre jobben. Dette var trass alt ikkje å rekne som noko tungløft, skal vi tru tungløft-sjefen i Ulsteingruppen, Jostein Sørnes.