Meiner å ha kontroll på situasjonen

Nyhende

- Situasjonen er oversiktleg og under kontroll, seier Aasen i ei pressemelding torsdag klokka 09.30.

To utanlandske arbeidarar vart onsdag sette i isolasjon, etter at dei, som testa postitivt på Covid-19. Dei kom til landet måndag, altså to dagar før. Herøy kommune opplyste torsdag at dei to ikkje har symtom på Covid-19.

- Ytterlegare to personar i same bufelleskap som testa negativ, vart samstundes sette i isolasjon som følgje av den nære kontakt det er i eit bufelleskap. Smittesporinga har avklart at ingen av dei to som testa positivt har hatt nærkontakt med andre personar sidan dei kom til Norge utover bufelleskapet. Dei har mellom anna ikkje vore innom butikkar eller andre offentlege stadar, forsikrar smittevernoverlegen.

Dei fire personane vert følgd opp med nye testar i samsvar med fastsette rutiner. Både arbeidstakarane og arbeidsgjevarane samarbeider godt.

Oppdaga onsdag

Onsdag kveld kunne kommunen melde om dei to seinaste smittetilfella i Herøy, som altså kjem over eit halvt år etter førre, registrerte koronasmitte i kommunen.

Begge personane vart sette i isolasjon onsdag kveld.

– Det er oppretta kontakt med arbeidsgjevar, og det er i kveld sett i verk smittesporing. Førebels er også to personar sett i karantene., opplyste Aasen onsdag kveld.