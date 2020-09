Så mykje pengar håvar Herøy og Sande inn frå havbruksfondet

Nyhende

– Landets oppdrettskommunar gjer ein viktig jobb med å legge til rette for oppdrettsnæringa. I 2020 og 2021 vil kommunane få ei rekordstor påskjøning for innsatsen. No er det klart korleis fyrste del av utbetalinga vil bli fordelt, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.

Meldinga er send ut i forbinding med at 140 norske kommunar og 7 fylkeskommunar no kan dele 2,25 milliardar kroner i mellom seg. Oversikta over kor mykje kvar av dei får blei offentleggjort tysdag. På Søre Sunnmøre fordelar summane seg slik:

Herøy får i år 2 341 472 kroner.

Sande får 1 212 945 kroner.

I Vanylven er summen endå større, heile 6 220 231 kroner.

Ulstein får 1 332 906 kroner.

Ørsta får i alt 6 835 419 kroner.

Volda endar på 7 108 836 kroner.

Kommunane kjem godt ut

Kommunane i Møre og Romsdal får nesten 154 millionar kroner til saman. Møre og Romsdal fylkeskommune sin gevinst er på nær 22 millionar kroner. Vidare veit vi at anslaget for 2021 viser at kommunane i Møre og Romsdal i perioden 2020/21 får kring 222 millionar kroner og fylkeskommunen nesten 32 millionar kroner.

– Kommunesektoren vil få meir utbetalt i kroner og øre i år og til neste år, samanlikna med perioden 2018–2019. Eg vil derfor seie at kommunane kjem svært godt ut, seier Ingebrigtsen i pressemeldinga.

Slik fungerer ordninga

Inntekter til kommunane frå oppdrettsnæringa fordelast gjennom eit havbruksfond. Fondet blei oppretta i 2016 for at kommunar og fylke som legg til rette for havbruksnæring skal få ei påskjøning. Inntektene til havbruksfondet kjem frå innbetalingar frå oppdrettsaktørane som kjøpar vekst, samt frå ei avgift på årleg produksjon.

I 2018 fekk kommunane omtrent 2,8 milliardar kroner. I 2019 fekk dei utbetalt om lag 450 millionar kroner.

Kommunane vil frå og med 2022 få 40 prosent av salsinntektene. I tillegg vil kommunane få inntekter frå ei produksjonsavgift. Avgiftssatsen er sett til 40 øre per kilo laks, og er anslått å gi kommunane inntekter på rundt 500 millionar kroner årleg.