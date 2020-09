Innhaldsrike kyrkjedagar i Sande

Nyhende

Vi skal feire at Sande kyrkje er 140 år denne hausten. Onsdag og torsdag er det konsertar med lokale og tilreisande aktørar. Først ein kveld med fin blanding av kortreist kultur frå våre eigne. Og så ein kveld med koret CorSonus, 37 songglade damer frå Hjørungavåg som syng strålande, og vår eigen kantor Ines med fin orgelmusikk. Vi lovar fri adgang og gode opplevingar!

Men alle må passe på gode smitteverntiltak! Søndag er det så jubileumsgudsteneste med prost Ingeborg, kantori og Tensing. Her vert det også markert at nytt inventar er kome til kyrkja; kyrkjeringen har gjeve nye preikestolklede som skal takast i bruk. Og noko gamalt inventar skal ut; soknepresten takkar for seg etter mange år.

Søndag ettermiddag er det så kultursamling i Gursken kyrkje med Sande kantori, VYRDE mannskor og det vi greier å samle av det «gamle» Ytre Gurskøen Ten-sing.

Song og musikk har vore ein viktig del av den kulturen vi har delt i Gursken. Her skal også sokneprest og bygd få «takke for skiftet» etter alt det gode vi har delt med kvarandre desse åra.

Desse samlingane i kyrkjene på Sande og i Gursken er opne for alle, men med litt avgrensing på kor mange. Men sit dei som kan, ilag med kvarandre, og alle held fin avstand, er der god plass! Velkomne!

Sigmund Bjerkvik