Mykje er positivt i Ungdata-rapporten, men enkelte ting bekymrar politikarane:

Ein del alvorlege funn

Ungdata-undersøkinga for 2020 viser at dei fleste ungdomane i Herøy er godt fornøgde med livet sitt. Likevel er det ikkje alle resultata som er heilt som ein skulle ønske, noko kommunestyret uttrykte si bekymring for.