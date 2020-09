Nyhende

Seks personar har fått forenkla førelegg for fart, der den høgste hastigheita vart målt til 64 km/t i ei 50-sone. Ein person har fått førarkortet beslaglagt på grunn av for mange prikkar, medan ein anna person har fått gebyr for å ikkje bruke bilbelte. Ein siste bilførar har fått forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon.

Kontrollen fann stad i tidsrommet 13.15 - 15.30.