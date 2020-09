Nyhende

Siste par åra har det blitt slik at bilistane faktisk må memorere kvar på vegane det er store slagholer på vegane, slik at ein kan styre unna når det er mogleg. Holene står som opne sår i månadsvis utan at det vert gjort noko med det. I tilfelle med mykje nedbør kan desse hola vere vanskeleg å oppdage. Spesielt når djupe hjulspor i vegbanen fører til at vatnet blir liggande på vegen til det dampar vekk.

Både med tanke på trafikksikkerheit og med attelit for køyretøya er det uheldig, slik vegane fleire stadar no framstår. Særskilt for syklistar må enkelte av kratera som pryder vegane, kunne reknast som dei reinaste fellene. Spørsmåla er mange: Korleis er det mogleg at dette kan skje? Er det slik at vi berre må tole det? Er det eit resultat av den skakkøyrde økonomien til fylkeskommunen? Er det ingen som kontrollerer slikt lenger, og syter for rask utbetring?