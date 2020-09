Nyhende

Fredag fekk lokalavisa høve til å teste ut den nye brua, i samband med den andre testkøyringa av det som skal bli ei svingbar bru, der brukarane har regien. På kvar side skal det nemleg monterast opp eit system som gjer at dei som vil nytte brua berre må trykke på ein knapp for å få brua til å svinge seg over sundet. Når brua er i drift vil det samstundes bli tent fire raude lys som varslar båtane om at sundet no er stengt.