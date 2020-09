Nyhende

Næringsdepartementet har takka ja til invitasjonen frå Haredkonferansen, noko som betyr at næringsminister Iselin Nybø kjem til Hareid 1. oktober for å snakke med den maritime næringa på Sunnmøre.

– Vi er glade for den positive tilbakemeldinga frå statsråden, og at ho ser nytten og behovet for dialog med den maritime næringa, seier Kenneth Langvatn frå Hareid Group, ei av bedriftene som står bak arrangementet.

I tillegg kjem Christian Søvik frå Corvus Energy AS som skal snakke om batterisystemer i maritim næring, no og i framtida. Frå før har arrangørane annonsert følgande innleiarar: Jan Emblemsvåg – NTNU, Jan Arild Roppen – Hellesylt Hydrogen Hub og Runar Debess frå Sparebanken Møre.

Arrangementet følger strenge smitteverntiltak og har eit tak på 130 personar i lokalet. Arrangørar er Hareid Group, Libra Plast, Ulmatec, Dimo og Jets.