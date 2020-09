Kongsberg får Sølvtrans-kontrakt til 45 millionar

Nyhende

– Vi er opptekne av høg kvalitet både når det gjeld skip og fiskehandtering. Bygginga og realiseringa av desse fartøya er dessutan nok eit prosjekt som bidreg til å vise styrka som ligg i næringsklynga på Nordvestlandet, seier Sølvtrans-reiar Roger Halsebakk i ei pressemelding frå Kongsberg Maritime onsdag.

Her blir det opplyst at den tredje kontrakten i serien har ein estimert verdi på 45 millionar kroner for Kongsberg Maritime.

– Vi veit at vi kan stole på Kongsbergs ekspertise innan skipsdesign og -teknologi, på same måte som vi kan stole på Myklebust Verfts evne til å levere prikkfrie byggeprosjekt, seier Halsebakk vidare.

Myklebust Verft får endå ein kontrakt med Sølvtrans Myklebust Verft skal levere ein tredje brønnbåt til Sølvtrans. Dermed er ein trippel på veg frå Sande-verftet til Roger Halsebakks reiarlag.

Myklebust Verft skal som kjent bygge alle dei tre båtane i den nye brønnbåtserien til Sølvtrans. Det har også blitt varsla at det vil kome endå fleire slike brønnbåtkontraktar til Sande-verftet. Det er truleg godt nytt også for Kongsberg Maritime, som har levert design og teknologiløysingar til sju av Sølvtrans-reiarlaget sine 19 båtar, inkludert alle dei tre i den nye serien som står for tur.

Halsebakk har intensjonsavtale med Myklebust Verft – varslar fleire nybygg dei komande åra – Vi har Myklebust og Aas. Det er der vi skal bygge framover, og vi skal bygge nok til å sikre arbeid ved verfta også i tida framover.

– Vi er takknemlege for det gode samarbeidet vi har med reiarlag og verft i dette prosjektet. Det er også fleire andre mindre leverandørar involvert i desse innovative fartøya, og saman viser vi korleis den maritime klynga samarbeidar på sitt beste, seier Monrad Hide, salssjef for fisk og spesialfartøy i Kongsberg Maritime.