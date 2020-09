Sigurd Nygard rasar etter piggtrådinspeksjon i Herøy saman med Mattilsynet: – Ikkje akseptabelt!

Nyleg var viltnemnda i Herøy ved Sigurd Nygard og ein representant frå Mattilsynet rundt i kommunen for å kontrollere ulovleg bruk av piggtrådgjerde. Nygard let seg sterkt provosere over resultatet.