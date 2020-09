Varslar oppstart for Myklebustvatnet natursti: Tek naboane med på råd

Nyhende

Arbeidet med planlegging av Myklebustvatnet natursti er no kome så langt at detaljane i naturstiprosjektet skal utformast. Heile 135 naboar og grunneigarar blir på ulikt vis råka av naturstien, og alle har fått varsel om kva som no skal skje vidare med prosjektet som Herøy rotaryklubb har fått ansvaret for å lose i land.