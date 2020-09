Sjekk dei store endringane i naturen sidan syttitalet

Nyhende

Medan lyngen låg lågt og dekte det meste av utmarka for nokre tiår tilbake, har det skjedd ei endring som mange i dag har lite til overs for. Sakte, men sikkert har skog og kratt teke over naturen rundt oss. Det har mellom anna fått fylgjer i form av dårleg sikt – og stadig mindre utsikt.