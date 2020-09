Fryktar ein må bruke 25 millionar av sparepengane

Nyhende

Tilbake i mai konkluderte eit heller lamslått formannskap med at det no verkeleg brenn når det gjeld den økonomiske stoda i Herøy kommune. Bodskapen dei nettopp hadde fått servert var at kommunen styrer mot eit meirforbruk i drifta på mellom 21 og 25 millionar kroner. Formannskapet forlangte strakstiltak for å betre situasjonen.