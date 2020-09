Fylkesvaraordføraren på visitt i Herøy:

Viktig informasjonsutveksling mellom næringsliv og politikarar

Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap) let seg imponere over den offensive og miljøvenlege satsinga til Sigurd Teige. Han trur dialog og samarbeid blir viktig framover.