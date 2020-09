Fylkesvaraordføraren på visitt i Herøy:

Viktig info-utveksling mellom næringsliv og politikarar

Fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap) let seg imponere over den offensive og miljøvenlege satsinga til Sigurd Teige. Han trur dialog og samarbeid blir viktig framover.