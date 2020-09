Polargodt i Tjørvåg legg om drifta og satsar fullt ut på jakt og sal av kval:

– Vi skal bygge eit sterkt omdøme for kvalfangsten

Neste sommar legg Arnfinn Karlsen ut på det som vil markere ein ny epoke for sitt selskap Polargodt AS. Med skuta «Moholmen» skal han ut og jakte kval langs norskekysten, for så å levere og produsere kvalkjøt ved eige mottak i Tjørvåg.