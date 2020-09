Desse bedriftene får utviklingstilskot

Nyhende

I vår dobla regjeringa Innovasjon Norge si ramme for støtte til næringslivet i 2020, gjennom auka rammer og nye ordningar. Dette har gitt bedrifter i Møre og Romsdal 635 millionar kroner meir enn på same tid i fjor. Krisepakkane frå regjeringa og utvida rammer gjer at Innovasjon Norge kan gi støtte til fleire prosjekt.