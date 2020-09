Ber om ønske for framtidig tilbod

Nyhende

Opphavleg var det Herøy næringsforum som hadde ein leigeavtale med Moen eigedom for lokala på Holmsild brygge. Denne gjekk ut allereie ved nyttår, men Herøy kommune har forlenga avtalen ved fleire høve i løpet av vinteren og våren. 1. august var det derimot over og ut for det som først og fremst har vore ein møteplass for gründerar, men seinare også kontorplass for tilsette i Herøy kommune. Før sommaren hadde også formannskapet nokre av sine møte i desse lokala.