Kongsberg Maritime med 200 millioners kontrakt for Rimfrost

Kontrakten går ut på å levere skipsdesign og ein avansert, omfattande utstyrspakke til eit 120 meter langt, nytt og berekraftig krilfartøy, heiter det frå selskapet. Verdien på kontrakten er på rundt 200 millionar kroner og skipet vert bygd av Westcon. Etter planen skal det vere i drift i løpet av 2022.

– Dette er det einaste fartøyet i verda der både helsekost og kosttilskot blir produsert om bord umiddelbart etter fangst. Kort og omsynsfull prosessering bidreg til kvalitet, og vil hjelpe oss til å vidareutvikle produkt for menneske, dyr, oppdrettsfisk og for farmasøytisk bruk. Vi trur at skipet vil revolusjonere krilfiske i Antarktis.

Det seier Stig Remøy, administrerande direktør i Rimfrost, i børsmeldinga.