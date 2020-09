Held døra på gløtt for hamnetilskotet

Nyhende

Onsdag kveld inviterte Herøy KrF, Frp og Høgre til eit folkemøte på Fosnavåg konserthus. Målet deira var å samle seg i diskusjon om vegen vidare for den omstridde hamnesaka. Som kjent, leverte dei tre politiske partia som stod bak arrangementet tidlegare same dag ei underskriftskampanje og eit skriv der dei krev at saka vert handsama på nytt i kommunestyret. Møteleiar Tine Storøy var, i si innleiing på møtet, bastant på at det ikkje er snakk om nokon «omkamp».