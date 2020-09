Nyhende

I samband med eit byggeprosjekt som ein lokal entreprenør har gåande, har vegen til Bergshaugen vore stengd fleire gonger i det siste . No lurer folk på om ein entreprenør berre kan stenge ein veg utan vidare og utan å varsle om det på førehand. Den gamle Elsebøvegen, som er opna for trafikk, er strengt tatt ikkje eigna for biltrafikk lenger, blir det hevda i ein klage til kommunen.